Manavgat sürprizi: Su seviyesi aniden yükselince adacıklarda mahsur kaldılar

İSTANBUL’dan tatil için Antalya’nın Manavgat ilçesine giden 5 arkadaştan Hamit Yıldız (23), Buğra Emirhan Kor (26) ve Yunus Başkaya (28), önceki gün 14.00 sıralarında Manavgat Irmağı’nda su seviyesi düşük olduğu sırada, yürüyerek Manavgat Şelalesi’nin altındaki adacığa geçti. Çevredekilerin uyarılarına aldırış etmeyen gençler, ırmakta su seviyesinin aniden yükselmesi sonucu çıktıkları adacıkta mahsur kaldı. Boğulma tehlikesi geçiren gençler, adacıkta bulunan ağaçların dallarına tutunarak, çevredekilerden yardım istedi. İhbarla olay yerine jandarma ve Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile sağlık görevlileri geldi. Yaklaşık 1 saat mahsur kalan gençler, itfaiye kurtarma botu ile alınarak ırmak kenarına çıkarıldı. Hamit Yıldız fenalık geçirirken, olay yerine gelen sağlık ekipleri, müdahalede bulundu. Hastaneye gitmek istemeyen gençler, ifadeleri için Jandarma Merkez Komutanlığı'na götürüldü.

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