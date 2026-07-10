Manavgat Irmağı'nın ortasındaki adacıkta mahsur kalan 1'i çocuk 4 kişi kurtarıldı

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Antalya'da dün saat 16.00 sıralarında Manavgat Irmağı'nda su seviyesi düşük olduğu sırada 1'i çocuk 4 kişi, şelalenin alt tarafında bulunan adacığa çıktı. Barajdan su bırakılması ile ırmağın debisi yükseldi ve 4 kişi adacıkta mahsur kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması ile olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, 4 kişiyi bota alıp, kurtardı. Irmağa girmenin tehlikeli olduğunu belirten tabelaların hemen yakınında gerçekleşen olayın ardından jandarma ekipleri, vatandaşlara uyarıda bulundu.

Öte yandan jandarma ekiplerinin bundan sonra ırmağa girenler hakkında cezai işlem uygulayacağı öğrenildi.

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