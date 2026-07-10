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Manavgat Irmağı'nın ortasındaki adacıkta mahsur kalan 1'i çocuk 4 kişi kurtarıldı

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#ANTALYA#Manavgat#Irmak
Manavgat Irmağının ortasındaki adacıkta mahsur kalan 1i çocuk 4 kişi kurtarıldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2026 11:27

Antalya'da Manavgat Irmağı'nın ortasındaki adacığa geçen 1'i çocuk 4 kişi, su seviyesinin yükselmesi ile mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri, 4 kişiyi botla kurtardı. Öte yandan jandarma ekiplerinin bundan sonra ırmağa girenler hakkında cezai işlem uygulayacağı öğrenildi. 

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Antalya'da dün saat 16.00 sıralarında Manavgat Irmağı'nda su seviyesi düşük olduğu sırada 1'i çocuk 4 kişi, şelalenin alt tarafında bulunan adacığa çıktı. Barajdan su bırakılması ile ırmağın debisi yükseldi ve 4 kişi adacıkta mahsur kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması ile olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, 4 kişiyi bota alıp, kurtardı. Irmağa girmenin tehlikeli olduğunu belirten tabelaların hemen yakınında gerçekleşen olayın ardından jandarma ekipleri, vatandaşlara uyarıda bulundu.

Öte yandan jandarma ekiplerinin bundan sonra ırmağa girenler hakkında cezai işlem uygulayacağı öğrenildi. 

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#ANTALYA#Manavgat#Irmak

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