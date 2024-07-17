Manavgat ırmağında son üç günde ikinci boğulma

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Dün öğleden sonra arkadaşlarıyla Ulukapı Mahallesi Priz mevkisinde Manavgat Irmağı'na giren Sakıp Kaya bir süre sonra akıntıya kapılarak sürüklenmeye başladı. Sakıp Kaya'nın gözden kaybolması üzerine arkadaşlarının haber vermesiyle olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ekibi ile Side Sualtı Kurtarma Derneği'nden (SAK) dalgıç ekibi çağrıldı. Dalgıç ekibinin yaptığı çalışma sonucunda Sakıp Kaya'nın cansız bedeni suya girdiği noktanın 100 metre aşağısında ve 2,5 metre derinlikte bulundu. Kıyıya çıkarılan Sakıp Kaya'nın cenazesi yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

SON 3 GÜNDE İKİNCİ VAKA

Geçen pazar günü Şavlak mevkisinden Manavgat Irmağı'na giren Hüseyin Yağız da boğulmuştu. Yağız'ın cansız bedeni de akıntıyla birlikte sürüklenerek ırmağa girdiği yerden yaklaşık 400 metre uzakta bulunmuştu.

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