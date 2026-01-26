Manavgat Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' davasında tanıklar dinlenecek

Haberin Devamı

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından nisan ayında başlatılan soruşturmada, Belediye Başkan Yardımcısı Engin Tüter, baklava kutusu içinde 110 bin avro rüşvet alırken suçüstü yakalandı. Soruşturma kapsamında belediye başkanı Niyazi Nefi Kara dahil bazı belediye meclisi üyeleri, belediye başkan yardımcıları ve belediye yöneticileriyle birlikte çalışanlar ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu 41 şüpheli gözaltına alındı, 9'u tutuklandı.

Başsavcılık tarafından hazırlanan ve 32 ayrı suç unsurunu içeren iddianame Manavgat 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, suç örgütü lideri olarak tanımlanan belediye başkanı Niyazi Nefi Kara, ‘Suç örgütü kurmak ve yönetmek’ suçuyla birlikte ‘İcbar suretiyle irtikap’, ‘Rüşvet alma’, ‘Zimmet’, ‘Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini gizleme’ ve ‘Kazanç müsaderesi’ gibi çeşitli suçlardan cezalandırması talep edildi.

Haberin Devamı

TUTUKLU SAYISI 6’YA DÜŞTÜ

Davanın ilk duruşmasında tutuklu sanıklardan Niyazi Nefi Kara, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter, belediye meclis üyesi Mehmet Tosak ile belediye çalışanı Sıla Ceyhan Berkaya, iş insanı Mesut Kara ve belediye başkanının yeğeni Hüseyin Cem Gül hakkında tutukluluk halinin devamına; özel kalem müdürü Buğlem Şahbaz, eski imar müdürü Zafer Keçer ve yapı kontrol müdürü Hüseyin Keçer’in tahliyesine karar verildi.

TANIKLAR DİNLENECEK

Manavgat 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yarın görülecek davanın 2’nci duruşmasında tanıklar dinlenecek. Mahkeme davayla ilgili Niyazi Nefi Kara’nın oğlu Ali Çağın Kara, iş insanı Kadirhan Berber’le birlikte Ali Gürbüz, Ali Tırnaksız, Aydoğan Göller, Başar Kocaaslan, Burak Uyar, Cem Çakır, Cengiz Coşar, Ersan Karakoç, Hakan Tan, Hikmet Yılmaz, İsa Bakar, Orçun Veysel Kaya, Özkan İşbilir, Selman Göktaş, Serhat Bahadır, Soner Burgucu, Tolga Çapa ile Yunus Coşkun’un tanık olarak dinlenilmesine karar verdi.