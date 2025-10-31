×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Manavgat Belediyesine yönelik soruşturmada tutuklu sayısı 10'a yükseldi

Güncelleme Tarihi:

#Antalya#Manavgat Belediyesi#Tutuklama
Manavgat Belediyesine yönelik soruşturmada tutuklu sayısı 10a yükseldi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2025 20:05

Antalya'da Manavgat Belediyesinin önceki yönetimi dönemindeki "rüşvet", "zimmet" ve "ihaleye fesat karıştırma" iddialarına ilişkin 3 zanlı daha tutuklandı.

Haberin Devamı

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ve eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen'in tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 5 zanlı arasında yer alan eski belediye başkan yardımcıları B.Ö. ve L.A. ile iş insanı C.Ö. tutuklandı.

Diğer 2 zanlı hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Böylece soruşturmaya ilişkin tutuklananların sayısı 10'a yükseldi.

Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen, "rüşvet", "zimmet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 11 Eylül'de tutuklanmış, Sözen kardeşlerin evlerinde yapılan aramada yüklü miktarda para ve ziynet eşyası ele geçirildiği belirtilmişti. Soruşturma kapsamında 5 zanlı daha tutuklanmıştı.

Haberin Devamı

Öte yandan, Manavgat Belediyesine yönelik bir diğer soruşturmada, belediye başkanıyken tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında olduğu 11'i tutuklu 41 sanık hakkında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edilmişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Antalya#Manavgat Belediyesi#Tutuklama

BAKMADAN GEÇME!