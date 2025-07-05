Manavgat BELEDİYESİ’NE RÜŞVET OPERASYONU: Baklava kutusunda 110 bin euro

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Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 34 kişi arasında Başkan Kara’nın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Engin Tüter ve Gülsüm Özer, Başkan Kara’nın yeğeni ve Özel Kalem Müdürü B.Ş., İmar ve Şehircilik Müdürü M.A., Başkan Danışmanı M.T.’nin de bulunduğu öğrenildi.

Şüphelilerin, otel tadilatı, inşaata başlama ruhsatı ve iskân başvurularında bulunan müştekilerden, Başkan Kara’nın yeğeni ve Özel Kalem Müdürü H.C.G. aracılığı ile rüşvet istedikleri, rüşvet alınmadan ruhsat vermedikleri, belediye ve belediyeye bağlı iştirakler ile Manavgat Belediye Spor Kulübü’ne kurulan paravan şirketlerden hizmet veya mal alımı yapılmış gibi sahte faturalar düzenlenerek haksız menfaat temin ettikleri, bu şekilde yaklaşık 800 milyon TL’yi uhdelerine geçirdikleri öne sürüldü.

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Şüphelilere yönelik 4 aydır süren teknik ve fiziki takibin ardından dün 14.40’ta seri numaraları alınmış paranın teslim edilmesi üzerine operasyonun gerçekleştirildiği kaydedildi.

RÜŞVETİN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Şüphelilerden Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter’in baklava kutusu içerisinde 110 bin Euro rüşveti C.C.’den aldığı anların görüntüsü de ortaya çıktı. Tüter’in “Ne kadar var orada” diye sormasının ardından C.C.’nin “Şeyin içinde 110 bin avro var” dediği, sehpanın yanındaki çantayı kontrol eden Tüter’in ise “Tamam. Sen bir yere bir şey konuşma” sözleri görüntüye yansıdı.

ÖZGÜR ÖZEL: AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRIRIZ

CHP Genel Başkanı özgür Özel, Manavgat’taki rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Antalya Manavgat Belediyemize yönelik soruşturmaya ilişkin sosyal medyaya yansıyan görüntülerle ilgili partimiz içinde derhal 2 muhakkik görevlendirilmiştir. İncelemeler sonucunda; Cumhuriyet Halk Partisi’nin temiz, sosyal belediyecilik anlayışını zedeleyen herhangi bir olumsuzluğa en tavizsiz şekilde yaklaşılacağından kimsenin şüphesi olmasın. Somut delillere dayalı olarak, suça bulaştığı ispatlanan kim varsa partimizde barınması mümkün olmayacağı gibi en ağır şekilde cezalandırılmasının da takipçisi oluruz.”