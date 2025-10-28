×
Manavgat Belediyesi'ne 'rüşvet' operasyonu: 24 kişi gözaltına alındı!

Güncelleme Tarihi:

#Manavgat#Belediye#Yolsuzluk
Manavgat Belediyesine rüşvet operasyonu: 24 kişi gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2025 13:59

 Antalya'nın Manavgat ilçesinde tutuklanan eski belediye başkanı Şükrü Sözen dönemine ilişkin 'rüşvet', 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında jandarma tarafından 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda24 kişi gözaltına alındı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen döneminde yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, bu sabaha karşı 6 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlarda otel sahibi ve yöneticileriyle, iş insanları ve belediye çalışanlarının da aralarında olduğu çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltındakilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

24 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

6 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 24 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltına alınanların eski belediye başkan yardımcısı B.Ö. ile N.Ö., A.D., C.Ö., H.S., Ö.B., P.N.İ., S.B., M.A.A., İ.Ü., T.K., A.C.A., H.Ç., S.Y., A.A., Ö.Ç., Ş.E., C.Y., A.T., T.T., L.A., A.T.H., A.K. ve İ.K. olduğu belirtildi.

ESKİ BAŞKAN SÖZEN TUTUKLANMIŞTI

Manavgat Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'rüşvet', 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında 7 Eylül'de eski Belediye Başkanı CHP'li Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen ve bazı iş insanlarıyla belediye çalışanları gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden Şükrü Sözen, Fatih Sözen ve Sözen'in belediye başkanlığı döneminde imar müdürü olarak görev yapan Zafer Keçer tutuklanmıştı.

