×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Manavgat Belediyesi soruşturmasında Nefi Kara'ya 45 yıl hapis cezası

Güncelleme Tarihi:

#Nefi Kara#Manavgat#Hapis
Manavgat Belediyesi soruşturmasında Nefi Karaya 45 yıl hapis cezası
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2026 16:48

Manavgat Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında mahkeme, belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara'ya 45 yıl 22 ay 13 gün, eski yardımcısı Mehmet Engin Tüter'e ise 40 yıl 20 ay hapis cezası verdi.

Haberin Devamı

Antalya Manavgat Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk', 'rüşvet' ve 'irtikap' soruşturması kapsamında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 41 sanığın yargılandığı dava sonuçlandı. Soruşturma kapsamında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara hakkında çeşitli suçlamalardan toplam 45 yıl 22 ay 13 gün hapis cezası verildi. Eski belediye başkan yardımcısı Mehmet Engin Tüter ise 40 yıl 20 ay hapis cezasına çarptırıldı.

YOLSUZLUK SUÇLAMASI

Dosyada, belediyedeki bazı ihale süreçleri, usulsüz ödeme iddiaları ve kamu kaynaklarının kullanımıyla ilgili suçlamalar yer aldı. Soruşturma kapsamında belediye yöneticileri ve bazı şirket temsilcileri hakkında da işlem yapılmıştı. 

Haberin Devamı

Manavgat Belediyesi soruşturmasında Nefi Karaya 45 yıl hapis cezası

BAKLAVA KUTUSUNDA RÜŞVETE SUÇÜSTÜ YAPILMIŞTI

Başkan yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in baklava kutusu içinde iş insanı Cengiz Coşar'dan 110 bin avro rüşvet alırken suçüstü yakalandığı anların görüntüsü Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

Manavgat Belediyesi soruşturmasında Nefi Karaya 45 yıl hapis cezası

Haberle ilgili daha fazlası:
#Nefi Kara#Manavgat#Hapis

BAKMADAN GEÇME!