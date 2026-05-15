Manavgat Belediyesi soruşturmasında Nefi Kara'ya 45 yıl hapis cezası

Antalya Manavgat Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk', 'rüşvet' ve 'irtikap' soruşturması kapsamında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 41 sanığın yargılandığı dava sonuçlandı. Soruşturma kapsamında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara hakkında çeşitli suçlamalardan toplam 45 yıl 22 ay 13 gün hapis cezası verildi. Eski belediye başkan yardımcısı Mehmet Engin Tüter ise 40 yıl 20 ay hapis cezasına çarptırıldı.

YOLSUZLUK SUÇLAMASI

Dosyada, belediyedeki bazı ihale süreçleri, usulsüz ödeme iddiaları ve kamu kaynaklarının kullanımıyla ilgili suçlamalar yer aldı. Soruşturma kapsamında belediye yöneticileri ve bazı şirket temsilcileri hakkında da işlem yapılmıştı.

BAKLAVA KUTUSUNDA RÜŞVETE SUÇÜSTÜ YAPILMIŞTI

Başkan yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in baklava kutusu içinde iş insanı Cengiz Coşar'dan 110 bin avro rüşvet alırken suçüstü yakalandığı anların görüntüsü Türkiye'nin gündemine oturmuştu.