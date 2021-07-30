Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'den vatandaşlara yardım kampanyası uyarısı

İşte Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in paylaşımı:

“Manavgat’a yardım kampanyası” adıyla yayınladıkları hesap numaralarıyla paralar toplayan sosyal medya sayfaları olduğunu öğrendik. Belediyemizin açtığı herhangi bir nakdi yardım kampanyasının bulunmadığını belirtir, kesinlikle itibar edilmemesini önemle rica ederim.

“Manavgat’a yardım kampanyası” adıyla yayınladıkları hesap numaralarıyla paralar toplayan sosyal medya sayfaları olduğunu öğrendik. Belediyemizin açtığı herhangi bir nakdi yardım kampanyasının bulunmadığını belirtir, kesinlikle itibar edilmemesini önemle rica ederim. #Manavgat pic.twitter.com/sjIka06eHO — Şükrü Sözen (@sukru_sozen) July 30, 2021

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN YARDIMLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "AFAD bünyesinde oluşturduğumuz merkezimiz sayesinde iaşe olarak herhangi bir ihtiyacımız yoktur. Nakdi yardım yapmak isteyenler oldu, Valiliğimiz hesap açıyor. Dün akşam TOBB başkanı aradı 5 milyon TL göndermek istediklerini söylediler. Ama şu anda iaşe ve ayni olarak herhangi bir yardıma ihtiyaç olmadığını, yiyecek içecek olarak çok sayıda ürün geldi. Nakdi yardım yapmak isteyenler valiliğimizle temasa geçebilirler" dedi.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara