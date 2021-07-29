Manavgat alev alev

Antalya’nın Manavgat ilçesinde dün öğle saatlerinde 4 ayrı noktada orman yangını çıktı. Havadan ve karadan müdahale edilen alevler, sert poyrazın etkisiyle kısa sürede yerleşim yerleri ve tarım alanlarına da sıçradı. Alevler önce köyleri etkiledi ardından ilçe merkezine kadar dayandı. Birçok kişi araçlarıyla bölgeden uzaklaştı. Dört mahalledeki evler boşaltıldı. Yangına 1 İHA, 1 uçak, 19 helikopter, 30 dozer, 192 arazöz, 960 personelle müdahale edilirken yangından etkilenen 62 kişi hastaneye kaldırıldı. Bir araröz devrilirken şoförü ağır yaralandı.



‘GÖRÜLMEMİŞ BİR YANGIN YAŞIYORUZ’

Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, “Hava sıcaklığı yüksek. Poyraz esiyor. Köyleri boşalttık. Görülmemiş bir yangın yaşıyoruz” dedi.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen de, “Yangın yerleşim alanlarına girdi. Birçok ev ve işyeri yandı. Manavgat merkeze sirayet etti. Bölgedeki yerleşim alanları tahliye ediliyor. Devam ettiği için trafik kilitlendi, akılalmaz, kötü bir tablo. Tam anlamıyla neyin içinde olduğumuzu bile fark edemedik” dedi.



40 derece sıcaklık ve sadece yüzde 14 nem oranıyla kuru bir hava alevlerin yayılmasını kolaylaştırdı. 40 kilometre hızla esen ve fön makinası etkisi yapan poyrazın da etkisiyle yangın yayıldı.



ÖĞRENCİ YURTLARI AÇILDI

İncelemelerinin ardından geç saatlerde açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sevindirici yanın yangında can kaybının şimdilik olmaması olduğunu ifade ettiler. Hava karardıktan sonra havadan çalışmaların durduğunu belirten bakanlar, “Sabah saatlerinde rüzgar da fırsat verirse yangının kontrol altına alınmasını bekliyoruz” dediler. Bakan Pakdemirli ayrıca yangından 18 ile 24 bin dönüm arası alanın etkilenmesini beklediklerini söyledi. Vatandaşlar için bölgedeki 700 yataklı öğrenci yurtları devreye alındı. Yangından etkilenen 62 kişi ise hastanelerde tedavi edildi. (Ceren DENİZ-DHA)



Kalemler mahallesinin yangın sonrasındaki görüntüsü iç burktu.



BAKAN PAKDEMİRLİ: HATAY BİR SENE SONRA ORTAYA ÇIKTI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yangın söndürme çalışmalarını izlerken, “Yangını körükleyecek her türlü sebep şu anda mevcut” dedi. Bakan Pakdemirli dört noktada birden çıkan yangınla ilgili sabotaj kuşkularını da “Hatay’daki yangının sebebi ve müsebbipleri neredeyse bir sene sonra belli oldu. Bu da böyle bir şey olabilir” diye dile getirdi.



Yangının evlerine yaklaştığını gören vatandaşlar çareyi uzaklaşmakta buldu.



BAŞKAN BÖCEK: ‘KUNDAKLAMAYI ARAŞTIRACAKLAR’

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “27 yıllık yöneticiyim, ben böyle bir yangın görmedim” dedi: “4 mahallemiz boşaltıldı. Şu ana kadar can kaybı yok. İnşallah en kısa zamanda söndürürüz. 4 noktada birden çıkması düşündürücü. Acaba kundaklama var mı? Sayın Valim bunu araştırtacaktır.” Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı ise gece saatlerinde yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Savcılık açıklamasında, “Olayın tüm yönleriyle araştırılması amacıyla derhal soruşturma işlemlerine başlanılmıştır” denildi.



Mehmetçik Manavgat’taki yangında da iş başındaydı. Askerler yangından etkilenen vatandaşları güvenli yerlere götürdü.

ANKARA’DA ASKERİYEDEKİ ORMANLIK ALANI ATEŞE VERDİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

ANKARA’nın Polatlı ilçesinde, Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı’nın ormanlık alanında yangın çıktı. Nöbetçi askerin dikkatiyle suçüstü yakalanan şüphelinin PKK yanlısı videolar yayınladığı önü sürüldü. İlçede yaşayan Kemal Ünal Y. (28), dün saat 20.00 sıralarında komutanlığın güney sınırındaki tel örgülerin yakınına geldi. Buradan kışla içindeki otları tutuşturan Kemal Ünal Y., yangın çıkardı. Yangını nöbet kulesindeki asker fark etti. Kışladaki itfaiye aracı ve Polatlı Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın büyümeden söndürüldü. (Caner ÜNVER/DHA)

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