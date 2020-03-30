Manavdan hırsızlık kamerada

Olay, Orhaniye mahallesi Ankara Caddesi üzerinde bulunan Cihan Adak’a ait manavda meydana geldi. Gece saatlerinde kapalı olan manava giren kimliği belirsiz hırsız, ilk olarak iş yerinin kasasındaki madeni paraları, ardından da poşetlere doldurduğu meyveleri çaldı. Manavda alışveriş yapar gibi rahat tavırlar sergileyen hırsız, kayıplara karıştı. Hırsızı manavdan çıkarken gören bir arkadaşının uyarısı üzerine gelen iş yeri sahibi Cihan Adak (29), güvenlik kameralarını inceledi. Kameralarda hırsızlığı fark eden Adak, durumu polis ekiplerine bildirdi. Hırsızı yakalamak için soruşturma başlatıldı.

'GELİP BİZE İHTİYACI OLDUĞUNU SÖYLESE YARDIMCI OLURDUM'

Arkadaşının uyarısıyla manava geldiğini belirten iş yeri sahibi Cihan Adak, “Diğer dükkanımızı kapattığımız sırada bir arkadaş yanımıza gelip, dükkandan birinin çıktığını gördüğünü söyledi. Güvenlik kameralarını incelediğimizde hırsızın, kasadaki paralar ile tezgahta bulunan meyveleri çaldığını gördük. Çok rahat bir şekilde dükkana girip,içeriden hırsızlık yapmış. Böyle şeyler yapmalarına gerek yok. Zor günlerden geçiyoruz. Gelip bize ihtiyacı olduğunu söylese yardımcı olabiliriz” dedi.