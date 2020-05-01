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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa), (DHA)
Haber Giriş: 01.05.2020 - 15:22,Son Güncelleme:

Manav ve fırına araçlarıyla giden sürücülere ceza

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Manav ve fırına araçlarıyla giden sürücülere ceza
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BURSA’nın İnegöl ilçesinde, sokağa çıkma yasağı kapsamında kurallara uymayarak araçlarıyla fırın ve manava giden iki sürücüye toplam 6 bin 372 TL para cezası uygulandı. Bu duruma sinirlenen bir sürücü tepki göstererek, kimliğini poliste bırakıp hızla uzaklaştı.

Sokağa çıkma yasağı uygulamasının birinci gününde kurallara uymayan sürücülere ceza yazıldı. İnegöl’ün Nuri Doğrul Caddesi üzerinde 16 Z 3376 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan sürücü Ali A. (39), görevli olan ekipler tarafından durduruldu. Manava gideceğini söyleyen sürücüye ekipler yasak genelgesi kapsamında yaya olarak ikametlerine yakın olan merkezlere gidilmesi gerektiğini söyledi. Ekiplerin kurallara uymadığı gerekçesiyle 3 bin 186 TL para cezası uyguladıkları sırada sürücü Ali A., bu duruma “Ben bu cezayı, çatıdan atarım” dedi ve kimliğini ekiplerde bırakıp bindiği otomobiliyle hızla uzaklaştı.

EKMEK ALMAYA ARACIYLA GİTTİ CEZA YEDİ

16 MA 3620 plakalı aracıyla Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halinde olan sürücü Muhammed E. (40) de ekipler tarafından durduruldu. Sürücü ekmek almaya gittiğini söyledi. Emniyet ekipleri, araçla alışverişe gidilmemesi konusunun yasak kapsamında olduğunu hatırlatarak, sürücüye 3 bin 186 TL para cezası uyguladı.

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