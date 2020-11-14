Manav tezgahının arkasında iğrenç olay… Böyle yakalandı

Olay, dün saat 22.30 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi İncirliova-Koçarlı Karayolu üzerinde yaşandı. Yoldan geçen bir sürücü otomobilini durdurdu. Ardından da otomobilinden inip, kahvehane önünde kapalı halde duran manav tezgahının arkasına geçti. Burada tuvaletini yapan sürücüyü, kahvehanede temizlik yapan H.G., fark etti. Kimliği belirsiz sürücü, H.G.'nin uyarısına tepkiyle karşılık verdi. Sürücü bölgeden ayrılırken, H.G. polisi aradı.



Yaşananlar, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.