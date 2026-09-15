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'Ödeme tamam' deyip gitti: Hesabını kontrol edince dolandırıcılık ortaya çıktı

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#Avcılar#Manav#Dolandırıcılık
Ödeme tamam deyip gitti: Hesabını kontrol edince dolandırıcılık ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2026 12:41

Avcılar'daki manavda ilginç bir olay yaşandı. Bin 350 liralık meyve alan kişi, ödemeyi IBAN ile yapacağını söyledi. Müşteri daha sonra 'ödeme tamam' deyip iş yerinden ayrıldı. İşletme sahibi banka hesabını kontrol ettiğinde ödemenin yapılmadığını öğrendi.

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Olay, Pazar akşamı Firuzköy Mahallesi’ndeki manavda meydana geldi. İddiaya göre, manava gelen kişi tezgahtaki meyvelerden seçerek poşetlere doldurdu. Ardından kasaya gelen kişi, bin 350 liralık alışverişin ödemesini IBAN üzerinden yapacağını söyledi. Bu sırada telefonla aranan iş yeri sahibi İsmet Yücel, hesabını kontrol edemedi. Kısa süre sonra banka hesabına bakan Yücel, paranın hesabına geçmediğini fark etti. Yaşananlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Ödeme tamam deyip gitti: Hesabını kontrol edince dolandırıcılık ortaya çıktı

Müşteriyi daha önce hiç görmediğini belirten İsmet Yücel, Kendisini tekrar bekliyoruz. İyi niyetli olduğuna inanıyoruz. Şikayetçi olmayacağım. Değilse de helal-i hoş olsun. Başka esnaflar da dikkatli olsun. Yoksa emekler boşa gidiyor dedi.

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Ödeme tamam deyip gitti: Hesabını kontrol edince dolandırıcılık ortaya çıktı

 

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#Avcılar#Manav#Dolandırıcılık

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