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Man Adası davasında Kılıçdaroğlu’na 190 bin lira tazminat cezası

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#Kemal Kılıçdaroğlu#Man Adası#Tazminat Cezası
Man Adası davasında Kılıçdaroğlu’na 190 bin lira tazminat cezası
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2023 07:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 2017’de grup toplantısında yer verdiği ‘Man Adası’ iddialarına karşın Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden yapılan yargılamada mahkeme, Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a 150 bin lira, Mustafa Erdoğan’a 20 bin lira ve Ziya İlgen’e de 20 bin lira olmak üzere toplam 190 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.

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Anadolu 15. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Ferah Yıldız ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Uğur Çelik katıldı. Hâkimin, Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin bozma ilamı hakkında söz verdiği Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Ferah Yıldız, “Biz direnme kararı verilmesini talep ediyoruz. Yazılı beyanlarımızı tekrar ediyoruz” dedi. Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik ise, “Yargıtay kararı doğrudur. Yargıtay kararına uyulmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı. Kararını açıklayan mahkeme, önceki kararında direndi. Mahkeme, 19 Aralık 2017’den itibaren yasal faizi ile birlikte tazminatın Kılıçdaroğlu’ndan alınarak davacılara verilmesine karar verdi. 

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#Kemal Kılıçdaroğlu#Man Adası#Tazminat Cezası

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