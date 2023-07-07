Man Adası davasında Kılıçdaroğlu’na 190 bin lira tazminat cezası

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Anadolu 15. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Ferah Yıldız ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Uğur Çelik katıldı. Hâkimin, Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin bozma ilamı hakkında söz verdiği Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Ferah Yıldız, “Biz direnme kararı verilmesini talep ediyoruz. Yazılı beyanlarımızı tekrar ediyoruz” dedi. Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik ise, “Yargıtay kararı doğrudur. Yargıtay kararına uyulmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı. Kararını açıklayan mahkeme, önceki kararında direndi. Mahkeme, 19 Aralık 2017’den itibaren yasal faizi ile birlikte tazminatın Kılıçdaroğlu’ndan alınarak davacılara verilmesine karar verdi.