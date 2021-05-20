Anadolu 9. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruÅŸmaya davacÄ±lar CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve yakÄ±nlarÄ±nÄ±n avukatÄ± Ferah YÄ±ldÄ±z ile Â KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun avukatÄ± Celal Ã‡elik katÄ±ldÄ±.Â



Avukat Ferah YÄ±ldÄ±z davanÄ±n kabul edilmesini talep ederken, Â Celal Ã‡elik dosyada hiÃ§bir delilin toplanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve tanÄ±klarÄ±n dinlenmediÄŸini ifade ederek davanÄ±n reddini istedi.Â

CUMHURBAÅžKANI'NA 100 BÄ°N LÄ°RA Ã–DEYECEK



DavayÄ± karara baÄŸlayan mahkeme, aÃ§Ä±lan tazminat davasÄ±nÄ± kÄ±smen kabul etti. Yerel mahkeme ilk verdiÄŸi kararÄ± deÄŸiÅŸtirmeyerek KÄ±lÄ±darÃ§oÄŸlu'nun 100 bin lira manevi tazminatÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a, 17 bin lira tazminatÄ±n Ziya Ä°lgen'e, 15 bin lira manevi tazminatÄ±n Osman Ketenci'ye, 10 bin lira tazminatÄ±n da Ahmet Burak ErdoÄŸan'a haksÄ±z fiil tarihi olan 5 AralÄ±k 2017 tarihinden itibaren iÅŸleyecek yasal faizi ile birlikte Ã¶denmesine karar verdi. Â Mahkeme, 5 AralÄ±k 2027 tarihli konuÅŸmada Mustafa ErdoÄŸan'a yÃ¶nelik herhangi bir sÃ¶z sarf edilmediÄŸini belirterek bu davanÄ±n ise reddine karar verdi.Â

DAVANIN GEÃ‡MÄ°ÅžÄ°



CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, kardeÅŸi Mustafa ErdoÄŸan ve eniÅŸtesi Ziya Ä°lgen'in avukatlarÄ± Anadolu NÃ¶betÃ§i Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunduÄŸu dilekÃ§ede, KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a ve yakÄ±nlarÄ±na iftira yolu ile hakarette bulunduÄŸunu ileri sÃ¼rerek 1,5 milyon liralÄ±k tazminat davasÄ± aÃ§Ä±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde talepte bulunmuÅŸtu.Â



DilekÃ§ede davalÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun konuÅŸmasÄ±nda daha Ã¶nce defaatle tekrar ettiÄŸi gerÃ§ek dÄ±ÅŸÄ± beyanlarÄ±nÄ± yinelediÄŸi ve sistematik ÅŸekilde ErdoÄŸan ve ailesine alenen saldÄ±rÄ±da Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lerek "TamamÄ±yla mÃ¼vekkillerimi yÄ±pratma amaÃ§lÄ± siyasi Ã§Ä±kar gÃ¼den bu iftira iÃ§erikli iddialar davalÄ±nÄ±n hayal mahsulÃ¼ olmakla birlikte davalÄ±, gerek grup toplantÄ±sÄ±nda gerekse 5 AralÄ±k EÅŸitlik ve Adalet KadÄ±n BuluÅŸmasÄ± konuÅŸmasÄ±nÄ± milyonlarÄ±n huzurunda sÃ¶ylediÄŸinden bu durumun getirdiÄŸi hukuki ve cezai yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼klere katlanmak mecburiyetindedir" ifadeleri kullanÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. DilekÃ§ede, KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun milletvekili olmasÄ±nÄ±n kendisine hakaret ve iftirada bulunma hakkÄ± vermeyeceÄŸinin, anayasa, yasalar ve YargÄ±tay iÃ§tihatlarÄ±yla anlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± dilekÃ§ede, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan iÃ§in 500 bin lira, oÄŸlu Ahmet Burak ErdoÄŸan, eniÅŸtesi Ziya Ä°lgen, kardeÅŸi Mustafa ErdoÄŸan ve dÃ¼nÃ¼rÃ¼ Osman Ketenci iÃ§in de 250'ÅŸer bin lira manevi tazminat talep edilmiÅŸti



Yerel mahkeme, KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun ErdoÄŸan ve yakÄ±nlarÄ±na 142 bin lira Ã¶demesine karar vermiÅŸti. Ä°stanbul BÃ¶lge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi kararÄ± usulden bozarak yeniden yerel mahkemeye gÃ¶ndermiÅŸti.Â

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