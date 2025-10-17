×
Mamografi hayat kurtarır

Meltem Özgenç
Meme kanserinde her yıl 2.3 milyon yeni vaka görüldüğüne dikkat çeken uzmanlar, “8 kadından biri bu kansere yakalanıyor. Kadınlar mutlaka mamografi yaptırmalı. Çünkü erken tanılarda 5 yıllık sağ kalım oranı yüzde 99” uyarısında bulundu.

Güven Hastanesi ve Kanserle Dans Derneği işbirliğinde ‘Pembede Birleştik’ temasıyla düzenlenen farkındalık etkinliğinde uzmanlar erken tanının önemine dikkat çekti. Bazı kadınların “Radyasyon alıyoruz” diyerek mamografi yaptırmayı reddettiğini belirten uzmanlar, bunun çok yanlış bir düşünce olduğunu söyledi: “Her yıl 2.3 milyon yeni vaka görülüyor. Kadınların yaklaşık 8’de biri bu kansere yakalanıyor. Gençlerde de görülmeye başlandı. Erken saptanırsa tedavi şansı çok yüksek. Konulan erken tanılarda 5 yıllık sağ kalım oranı yüzde 99. Radyasyon hayatın pek çok döneminde zaten alınıyor. İstanbul-ABD uçuşunda bile bir mamografi kadar radyasyon alınır” dedi.

‘KANSER ARTIK ÖLÜM DEMEK DEĞİL’

Etkinliğin katılımcılarından Hürriyet yazarı, gazeteci Fulya Soybaş da deneyimlerini paylaştı: “Bu hastalığa yakalanmadan önce mamografiyi duyuyordum ama önemini anlamamışım. 40 yaşından hemen sonra mamografi yaptırmamamın sonucu, 16 kemoterapi almak oldu. Çok şanslıydım çünkü hiç kanserli hücre kalmadı. Ama aklımda hep ‘Ya geri gelirse’ sorusu var. Kanser Türkiye’de ölüm demek. Psikolojik destek aldım. Bu ayıp değil. Mücadele, kanserle savaş gibi görülmemeli. Biliyorum ki kanser artık ölüm demek değil. İnsanları bilinçlendirmek için yaşadıklarımı köşemde yazdım. Farkındalık toplantılarına katılıyorum. Her sekiz kadından biri meme kanserine yakalanıyor. O sekiz kadından biri olmayın diye buradayım. Sizin yaşamınızda keşkeler olmasını istemem. Özellikle 40 yaşından sonra mamografi çektirmeye ihmal etmeyin. Devlet hastanesinden randevu almak zorsa, her yerde KETEM var. Mutlaka KETEM’lere gidin ve kontrollerinizi yaptırın.”

