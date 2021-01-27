Mamasın Barajı'nın su seviyesi son yağışlarla yükseldi

Çatalsu köyünde bulunan 165 milyon metreküp kapasiteye sahip Mamasın Barajı'nın büyük bir bölümü tarımsal sulamada kullanılıyor. Geçen yıl aralık ayında yüzde 31 doluluk oranına sahip Mamasın Barajı'nın, yağışların yetersizliği nedeniyle bu yıl aralık ayında yapılan ölçümlerde yüzde 17 doluluk oranına sahip olduğu belirlendi. Ancak son günlerdeki yağışla birlikte barajda su doluluk oranı, yüzde 21'e yükseldi. Etrafta yer alan dağlardaki karların erimesiyle bu oranın yüzde 25'i aşacağı tahmin ediliyor.



SON YAĞIŞLAR KÖYLÜLERİ SEVİNDİRDİ



Çatalsu köyünde yaşayan çiftçi Harun Elçi, barajdaki su seviyesinin yükselmesinin bölgedeki çiftçilerin yüzünü güldürdüğünü belirtti. Elçi, ''Bu yıl şehrimizde kuraklık oldu. Ancak son günlerde yaşanan yağışlarımız hepimizi mutlu etti. Biraz daha yağış alırsak daha iyi olur. Yağışlar sonrası su seviyesi yüzde 3-4 oranında arttı. Ocak ayı içerisinde önce yağmur yağdı, sonrasında yağan kar bizim köyde neşe kaynağı oldu. Biz çiftçilikle geçimimizi sağlıyoruz. Köylüler bu barajdan tarım arazilerini suluyor. Barajda ne kadar çok su olursa bizim için faydalı olacaktır. Aralık ayında barajımız dip seviyeyi görmüştü. Son yağışlar su seviyesini artırdı ve barajımıza can suyu oldu. Bu barajı 2 ırmak besliyor. Biri Melendiz Irmağı diğeri ise Gülağaç ilçesinden geliyor. Burada vatandaşlar su motorlarıyla tarlalarını suluyor. Bizim en büyük geçim kaynağımız bu barajdır'' diye konuştu.



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