Mamalar için 'özel' çağrı

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Hayvan mamalarına gelen zamlar ve yüksek KDV hayvanseverleri zor durumda bıraktı. Sosyal medya üzerinden “Mamalarda yüzde 18 KDV kaldırılsın” çağrısı yapan hayvanseverler, “Kedi köpek maması lüks değil, temel ihtiyaç” vurgusu yapıyor. Sevimli dostların gıda ihtiyacını karşılayabilmek için yapılan bu çağrılar siyasette de karşılık buldu.

'VAR MISIN HASAN DOĞAN'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker de hayvanseverlerin sesine yanıt verdi. Çeliker, Instagram hesabından iki yavru köpeğin fotoğrafını paylaşarak “Kedi ve köpek mamalarında yüzde 18 KDV kaldırılsın. Var mısın Hasan Doğan?” çağrısında bulundu. Çeliker, mesajına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan’ı etiketledi. Doğan’ın Çeliker’e vereceği yanıt hayvanseverleri meraklandırdı.

Çeliker’in çağrısına yanıt verenler arasında Genel Başkan Bahçeli’nin danışmanı Eyüp Yıldızlar da yer aldı. Yıldızlar da “Hayvanlara merhamet, dini ve insani sorumluluğumuzdur” mesajını paylaştı. Çeliker’in paylaşımına da hayvanseverlerden “Gerçekten çok iyi olur. Sokak hayvanları için müthiş bir girişim. Canı gönülden destekliyoruz”, “Çok isabetli bir düşünce olmuş, kesinlikle kaldırılmalı”, “Çoğu hayvansever maddi durumu elvermediği için bu tatlı patileri sahiplenemiyor. Daha cazip hale getirilmeli. Varız sonuna kadar, destekliyoruz” şeklinde destek yanıtları geldi.

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'SOKAKLARA BIRAKIYORLAR'

Hürriyet’e konuşan Kedici Veteriner Hekimleri Derneği (KedVet) Başkanı Dr. Tarkan Özçetin de birçok hayvanseverin sokakta besleme yapmasının zamlarla birlikte daha da zorlaştığını anımsatarak, “Sokaktaki canlar bizler gibi acıktığında, susadığında derdini anlatabilecek varlıklar değiller. Mama fiyatlarına gelen yüzde 40’lık zam yüzünden sokaktaki dilsiz dostlar şimdi daha büyük tehlike ile karşı karşıya” değerlendirmesinde bulundu.

Rehabilitasyon merkezlerinde 300’ü aşkın engelli köpeğin bakımını üstlenen Hayvan Kurtarma Derneği Başkanı Zekiye Taş Köklü de, “Bir ay önce 105 TL’ye aldığımız 15 kilogramlık paket mama şu anda 180 TL. Önümüzü göremiyoruz gerçekten. 13 yıldır bu canlara bakıyoruz, ilk defa bu derecede zorlandık. Pahalılıktan dolayı evcil hayvanlarını sokaklara bırakanların olduğunu duymaya başladık. KDV kaldırılsa hayvanseverler biraz olsun rahatlayacaktır” dedi.