Mamalar için 'özel' çağrı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Kirada ‘ara zam’ oyunuKirada ‘ara zam’ oyunu#Kira
İhtiyacın yüzde 40ını karşılayacak 7500 kişiye iş sağlayacakİhtiyacın yüzde 40'ını karşılayacak! 7500 kişiye iş sağlayacak#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Galatasaray-Altay maçında çok konuşulan kararlar Penaltı, gol ve Cüneyt Çakır...Galatasaray-Altay maçında çok konuşulan kararlar! Penaltı, gol ve Cüneyt Çakır...#Galatasaray
Ordu’dan araba çalıp İstanbul’a gelen çocukların nedeni... ‘Esencılıs aşkıOrdu’dan araba çalıp İstanbul’a gelen çocukların nedeni... ‘Esencılıs' aşkı#Esenyurt
İki köşe yazısının satır aralarına sıkışan bilgiİki köşe yazısının satır aralarına sıkışan bilgi#Tüik
ÇerkeslerimizÇerkeslerimiz#Çerkezler
Mamalar için özel çağrıMamalar için 'özel' çağrı#Mama Fiyatları
Cumhurbaşkanı Erdoğanın mitingine bomba tuzağı son anda önlendi İçişlerinden ilk açıklamaCumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingine bomba tuzağı son anda önlendi! İçişleri'nden ilk açıklama#Recep Tayyip Erdoğan
Teröre geçit yok Jandarmadan mağara operasyonu: Sayı 9a yükseldiTeröre geçit yok! Jandarmadan mağara operasyonu: Sayı 9'a yükseldi#Terörle Mücadele
Ailesi kayıp ihbarında bulunmuştu Acı haber geldiAilesi kayıp ihbarında bulunmuştu! Acı haber geldi#Kayıp Öğretmen
Kovid-19da son tablo Bakan Koca mevsim şartlarına dikkat çektiKovid-19'da son tablo! Bakan Koca 'mevsim şartlarına' dikkat çekti#Koronavirüs
İran sınırında kan donduran olay Parçalanmış ceset bulundu İran sınırında kan donduran olay! Parçalanmış ceset bulundu#Düzensiz Göçmen
Galatasaraya Altay çelmesiGalatasaray'a Altay çelmesi!#Süper Lig
Lider Trabzonspor durdurulamıyor 17 yıl sonra ilk kez Rekor...Lider Trabzonspor durdurulamıyor! 17 yıl sonra ilk kez! Rekor...#Süper Lig
Kışın en çok yakıştığı köy ve kasabalar… 12 şehirden birbirinden güzel 15 adresKışın en çok yakıştığı köy ve kasabalar… 12 şehirden birbirinden güzel 15 adres#Seyahat
HABERLERGündem Haberleri

Mamalar için 'özel' çağrı

#Mama Fiyatları#Murat Çeliker#Hasan Doğan
Mamalar için özel çağrı

Mama fiyatlarındaki yüksek artışa yönelik başlatılan kampanyaya siyasetin zirvesinden de destek geldi. Devlet Bahçeli’nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan’a “Mamalarda yüzde 18 KDV kaldırılsın. Var mısın?” çağrısında bulundu.

Haberin Devamı

Hayvan mamalarına gelen zamlar ve yüksek KDV hayvanseverleri zor durumda bıraktı. Sosyal medya üzerinden “Mamalarda yüzde 18 KDV kaldırılsın” çağrısı yapan hayvanseverler, “Kedi köpek maması lüks değil, temel ihtiyaç” vurgusu yapıyor. Sevimli dostların gıda ihtiyacını karşılayabilmek için yapılan bu çağrılar siyasette de karşılık buldu.

'VAR MISIN HASAN DOĞAN'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker de hayvanseverlerin sesine yanıt verdi. Çeliker, Instagram hesabından iki yavru köpeğin fotoğrafını paylaşarak “Kedi ve köpek mamalarında yüzde 18 KDV kaldırılsın. Var mısın Hasan Doğan?” çağrısında bulundu. Çeliker, mesajına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan’ı etiketledi. Doğan’ın Çeliker’e vereceği yanıt hayvanseverleri meraklandırdı.

Çeliker’in çağrısına yanıt verenler arasında Genel Başkan Bahçeli’nin danışmanı Eyüp Yıldızlar da yer aldı. Yıldızlar da “Hayvanlara merhamet, dini ve insani sorumluluğumuzdur” mesajını paylaştı. Çeliker’in paylaşımına da hayvanseverlerden “Gerçekten çok iyi olur. Sokak hayvanları için müthiş bir girişim. Canı gönülden destekliyoruz”, “Çok isabetli bir düşünce olmuş, kesinlikle kaldırılmalı”, “Çoğu hayvansever maddi durumu elvermediği için bu tatlı patileri sahiplenemiyor. Daha cazip hale getirilmeli. Varız sonuna kadar, destekliyoruz” şeklinde destek yanıtları geldi.

Haberin Devamı

'SOKAKLARA BIRAKIYORLAR'

Hürriyet’e konuşan Kedici Veteriner Hekimleri Derneği (KedVet) Başkanı Dr. Tarkan Özçetin de birçok hayvanseverin sokakta besleme yapmasının zamlarla birlikte daha da zorlaştığını anımsatarak, “Sokaktaki canlar bizler gibi acıktığında, susadığında derdini anlatabilecek varlıklar değiller. Mama fiyatlarına gelen yüzde 40’lık zam yüzünden sokaktaki dilsiz dostlar şimdi daha büyük tehlike ile karşı karşıya” değerlendirmesinde bulundu.

Rehabilitasyon merkezlerinde 300’ü aşkın engelli köpeğin bakımını üstlenen Hayvan Kurtarma Derneği Başkanı Zekiye Taş Köklü de, “Bir ay önce 105 TL’ye aldığımız 15 kilogramlık paket mama şu anda 180 TL. Önümüzü göremiyoruz gerçekten. 13 yıldır bu canlara bakıyoruz, ilk defa bu derecede zorlandık. Pahalılıktan dolayı evcil hayvanlarını sokaklara bırakanların olduğunu duymaya başladık. KDV kaldırılsa hayvanseverler biraz olsun rahatlayacaktır” dedi.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mama Fiyatları#Murat Çeliker#Hasan Doğan

BAKMADAN GEÇME!

Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı

Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı

#Koronavirüs
Yıl 2005... Nazan Kesal ve babasından karşılıklı harmandalı

Yıl 2005... Nazan Kesal ve babasından karşılıklı harmandalı!

#Ünlülerin Nikah Fotoğrafları
Özel hayatlarının mahrem detaylarını anlatmaları bezdirdi: Artık konuşturmayın şunları

Özel hayatlarının mahrem detaylarını anlatmaları bezdirdi: Artık konuşturmayın şunları!

#Will Smith