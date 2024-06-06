Mamak'ta güvenlik görevlisi ile tartışıp, belediye binasına ateş açan şüpheli gözaltına alındı

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Olay, gece saatlerinde Hüseyingazi Mahallesi Mamak Caddesi'nde meydana geldi. Mamak Belediyesi binası önünde yüksek sesle konuşarak çevreye rahatsızlık veren ve alkollü olduğu öne sürülen Halil Turgay Ç., binanın güvenlik görevlisi tarafından uyarıldı.

Güvenlik görevlisi ile tartıştıktan sonra ayrılan Halil Turgay Ç., bir süre sonra tekrar dönerek binaya pompalı tüfekle ateş etti. Halil Turgay Ç. kaçtı.

İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri, Halil Turgay Ç.'yi suç aleti ile parkta yakaladı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.