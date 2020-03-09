Mamafih ne demek? Mamafih nedir? Mamafih TDK kelime anlamı

Mamafih kelimesi cümle içerisinde ‘Bununla birlikte’ anlamı katan bir sözcüktür.



Mamafih Ne Demek?

Cümlenin başında ya da ortası ile farklı yerlerinde rahatlıkla kullanılabilir. Gündelik yaşam içerisinde fazla kullanılmasa bile, önemli edebi eserleri okurken çok sık karşılaşılan bir kelime olarak öne çıkıyor. Yazılı kaynaklar ve metinlerde gerektiği yerlerde kullanılan kelimelerden biridir.

Mamafih Nedir?

Cümleye ‘Bununla birlikte’ anlamı kazandırabilmek için kullanılan bir kelimedir. Kökeni Arapçadan gelen kelime Türkçe içerisinde de rahatlıkla kullanılabilir. Tabii bu kelimenin farklı eş anlamları olduğu için gündelik yaşamda çok fazla karşılaşılmaz. Söz konusu edebi metinler ya da eski kaynaklar olduğu zaman ise mamafih kelimesi sıkça denk gelen bir sözcük olarak öne çıkıyor.

Mamafih TDK Kelime Anlamı

Türk Dil Kurumu'na bakıldığında mamafih kelimesi aynı şekilde bununla birlikte anlamı taşımaktadır. Daha iyi anlaşılması açısından bir örnekle açıklamak mümkün;

‘’Mamafih arada bir ufak tefek işleri de kendi hesabımı alabiliyorum.’’ (N. Hikmet)

Bu cümleden de anlaşıldığı üzere bununla birlikte anlamı mamafih kelimesi kullanılmıştır.

Özellikle cümle içerisinde denk geldiğin zaman bu kelimenin anlamını bilerek herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız.