İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı’nın uyuşturucu soruşturması kapsamında, ‘uyuşturucu madde imal ve ticareti’, ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak’, ‘uyuşturucu madde kullanmak’ ve ‘fuhşa teşvik ve aracılık etme’ iddiasıyla işinsanı Hayyam Garipoğlu’nun oğulları Kasım Garipoğlu, Fatih Garipoğlu ile işinsanı Burak Ateş, işinsanı Gökmen Kadir Şeynova ve eşi Ayşegül Şeynova, yazar ve sosyal medya fenomenleri Mert Vidinli ile Ezgi Fındık hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı. Savcılık, soruşturma kapsamında bu isimlere ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ suçlamasını da yöneltti. Bu suç kapsamında 7 ismin tüm malvarlıklarına el koyuldu.