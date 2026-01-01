×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Malvarlıklarına el koyuldu

Güncelleme Tarihi:

#Uyuşturucu Soruşturması#Mert Vidinli#Ezgi Fındık
Malvarlıklarına el koyuldu
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2026 07:00

Uyuşturucu soruşturması kapsamında 7 ismin tüm malvarlıklarına el koyuldu.

Haberin Devamı

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı’nın uyuşturucu soruşturması kapsamında, ‘uyuşturucu madde imal ve ticareti’, ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak’, ‘uyuşturucu madde kullanmak’ ve ‘fuhşa teşvik ve aracılık etme’ iddiasıyla işinsanı Hayyam Garipoğlu’nun oğulları Kasım Garipoğlu, Fatih Garipoğlu ile işinsanı Burak Ateş, işinsanı Gökmen Kadir Şeynova ve eşi Ayşegül Şeynova, yazar ve sosyal medya fenomenleri Mert Vidinli ile Ezgi Fındık hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı. Savcılık, soruşturma kapsamında bu isimlere ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ suçlamasını da yöneltti. Bu suç kapsamında 7 ismin tüm malvarlıklarına el koyuldu.

Gözden KaçmasınYeni yıla devreden konu çok... İşte 2026 gündemiYeni yıla devreden konu çok... İşte 2026 gündemiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Uyuşturucu Soruşturması#Mert Vidinli#Ezgi Fındık

BAKMADAN GEÇME!