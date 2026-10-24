×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Maltepe'deki yangında 12 yaşındaki Halil İbrahim hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Maltepe#Yangın#Çocuk Ölümü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2026 10:00

İstanbul Maltepe'de gecekonduda çıkan yangında 12 yaşındaki Halil İbrahim Karaduman hayatını kaybetti. Anne, baba ve 6 yaşındaki çocukları ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Yangın, saat 07.00 sıralarında Gülsuyu Mahallesi Hasanbey Caddesi'nde bulunan gecekonduda henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, yangın nedeniyle caddede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Maltepedeki yangında 12 yaşındaki Halil İbrahim hayatını kaybetti

Evde bulunan Özlem Karaduman (41), Ali Karaduman (39) ve Talha Karaduman (6) yaralı olarak kurtarıldı. Ekiplerin evde yaptığı kontrollerde 12 yaşındaki Halil İbrahim Karaduman'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Maltepedeki yangında 12 yaşındaki Halil İbrahim hayatını kaybetti

Haberin Devamı

Karaduman çifti ile 6 yaşındaki çocukları ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmalarının ardından ölen Halil İbrahim Karaduman'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Gözden KaçmasınAleyna için ezber bozan mütalaa... İntihara sevk değil kasten öldürmeAleyna için ezber bozan mütalaa... İntihara sevk değil kasten öldürmeHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Maltepe#Yangın#Çocuk Ölümü

BAKMADAN GEÇME!