Maltepe'deki taciz iddiası sonrası silahlı kavga! Gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi

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Maltepe, Bağlarbaşı Mahallesi, Cemal Bey Caddesi'ndeki markette dün 18.00 sıralarında meydana gelen olayda; market sahibinin 15 yaşındaki oğlunun, geçtiğimiz günlerde yaşı küçük 4 erkek çocuğunu taciz ettiği iddia edildi.
Çocukların durumu ailelerine anlatması üzerine tartışma yaşanmış, tartışma daha sonra silahlı kavgaya dönüşerek Nurullah Darıca ve Yücel Işıtan açılan ateş sonucu yaralanmıştı.
Yaşanan olaydan sonra polis ekipleri Mert İ., Mahsun Doğukan Ç. ile Seyit Tahir Ç.'yi yakalayarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 3 kişi, bugün emniyetteki ifadelerinin ardından Kartal Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.
Öte yandan olayın yaşandığı yerde polis ekiplerinin güvenlik amaçlı bekleyişinin sürdüğü görüldü.