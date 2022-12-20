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Maltepe'deki kadın kuaförlerinden 'pazar günü' eylemi

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#Maltepe#Kuaför#Kadın Kuaförü
Maltepedeki kadın kuaförlerinden pazar günü eylemi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2022 14:53

Maltepe'de toplanan kadın kuaförleri, salonlarının pazar günü kapatılmaması için eylem yaptı.

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Ticaret Bakanlığı, ülke genelinde tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması yönünde daha önce alınan ve 1 Ekim 2022'de uygulanması planlanan kararın 1 Ocak 2023'e ertelendiğini açıkladı.

Berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın hangi günü kapalı olacağı, sektör temsilcisi meslek kuruluşlarının görüşleri alınmak suretiyle, her ilin kendi dinamikleri içinde valiler tarafından belirlenecek.

Maltepe'de faaliyet gösteren 25 kadın kuaförü, öğle saatlerinde Beşçeşmeler Meydanı’nda toplanarak salonlarının pazar günü kapatılmaması için eylem yaptı.

Maltepedeki kadın kuaförlerinden pazar günü eylemi

Grup adına basın açıklaması yapan Ferdi Değirmenci, "Bugün burada toplanmamız ve basın açıklaması yapma sebebimiz pazar günleri kuaför salonlarının kapatılması hususu üzerinedir. Pazar günü kuaför salonlarının kapatılması birçok mesleki ve sosyal sorunu da beraberinde getireceğinden bu kararın hafta içi tatil edilmesi olarak uygulanmasını talep etmekteyiz. Bizler bunu sadece mesleki, ekonomik sebeplerden değil aynı zamanda müşterilerimizin de sosyal yaşantıları göz önünde bulundurulup onların da görüşleri doğrultusunda istemekteyiz. Hizmet üreten kuaför salonları olarak pazar günü değil daha önce alınan kararla salı gününün tatil edilmesini sayın yetkililerden beklemekteyiz." dedi.

Maltepedeki kadın kuaförlerinden pazar günü eylemi

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Eyleme katılan Gül Geçmen, "Mağdur oluyoruz pazarları kapatılırsak. Hem müşteri açısından hem de işverenler açısından. O yüzden kapanmasını istemiyoruz. Hafta içi çok sakin geçiyor. Hafta sonu çalışıyoruz." diye konuştu.

 

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#Maltepe#Kuaför#Kadın Kuaförü

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