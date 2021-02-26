Maltepe’deki cinsel saldırıya 22.5 yıla kadar hapis istendi

Savcının mütalaasına göre, sanık Umut Karagöz, 20 Kasım 2020’de önce müşteki Z.Y. ile buluştu. Daha sonra da arkadaşları Ö.K. ile birlikte akşam saatlerinde bir kafede bir araya geldiler. Ö.K. bir süre sonra kafeden ayrıldı. Sanık Umut Karagöz ile müşteki Z.Y. ise yarım saat kadar kafede yalnız kaldı. Müşteki Z.Y.’nin evine gitmek için kalkmak istediği sırada sanık Umut Karagöz kalması için ısrar etti. Ancak sanığın hareketlerinden rahatsız olan müşteki Z.Y. gitmek için ayağa kalktığında, sanık Umut Karagöz tacize başladı. Müşteki Z.Y., kurtulmak için masada bulunan bardağı sanığın kafasına vurdu. Umut Karagöz, müştekiyi darp ederek tuvalete götürdü ve orada cinsel saldırıda bulundu.

Cumhuriyet savcısı, Umut Karagöz’ün, ‘cinsel saldırı’ ve ‘cinsel saldırı amacıyla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından toplamda 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Sanık Umut Karagöz ise “Tahliyemi ve beraatimi talep ederim” dedi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, karar için duruşmayı erteledi.