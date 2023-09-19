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Maltepe'deki cinayette iki kişi tutuklandı

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#İstanbul#Polis#Cinayet
Maltepedeki cinayette iki kişi tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2023 13:22

İstanbul Maltepe'de yol verme nedeniyle başlayan tartışma, 1 kişinin ölümü 4 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanmıştı. Olayla ilgili 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Maltepe'de 15 Eylül Cuma günü meydana gelen olayda motosikletli kurye yol verme yüzünden 3 kişiyle tartıştı. Olay yerinden ayrıldıktan sonra çalıştığı pideciye giderek durumu akrabalarına anlatan kurye, bir süre sonra akrabalarını da yanına alarak olay yerine geri döndü. İki grup arasında sokakta başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olay sırasında bıçaklanan Önder Gülsuyu (51) hayatını kaybetti. Olayda, Mehmet Gülsuyu (42), Savaş Gülsuyu (42), Kadir Gülsuyu (23) ve ölen Önder Gülsuyu'nun eşi olduğu belirlenen Nurgül Gülsuyu ise yaralandı. Polis tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada kavgaya karıştığı tespit edilen 24 şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Anadolu Adliyesine getirilen şüphelilerden 6’sı savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan 18 şüpheliden Metin Çiftçi ve Zeki Çiftçi tutuklanırken 16 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

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#İstanbul#Polis#Cinayet

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