Maltepe'de zincirleme kaza: Trafik yoğunluğu ulaştı

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Maltepe D-100 Karayolu, Esenkent mevkiinde saat 08.00 sıralarında meydana gelen kazada, Erdem Şen yönetimindeki 34 RGY 80 plakalı otomobil, Soğanlık D-100 Karayolu'na katıldığı sırada aniden yavaşladı. O sırada arkadan gelen 3 araç birbirine çarptı. Kaza nedeniyle trafik kontrollü olarak tek şeritten sağlanırken, D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Kazaya karışan araçların çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Ümraniye TEM Otoyolu Ankara istikametinde ise saat 08.00 sıralarında, 34 CVE 43 plakalı otomobilin sürücüsü önünde seyreden Mustafa Yılmaz'ın kullandığı kamyonete arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, trafik yoğunluğu yaşandı.

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