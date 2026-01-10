×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Maltepe'de yüzmek için denize girdi, boğularak hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Maltepe#Murat Yayla#Boğulma
Maltepede yüzmek için denize girdi, boğularak hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2026 19:46

Maltepe'de yüzmek için denize giren 30 yaşındaki Murat Yayla, boğularak hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Olay, saat 17.20 sıralarında, Yalı Mahallesi Orhangazi Şehir Parkı açıklarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Murat Yayla (30) yüzmek için denize girdi. Yaklaşık 10- 15 dakika sonra yardım isteyen Yayla'yı fark eden vatandaşlar, kendi imkanlarıyla can simidi atarak sudan çıkarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Maltepede yüzmek için denize girdi, boğularak hayatını kaybetti

Sahil güvenlik tarafından denizden çıkarılan Yayla, olay yerindeki sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ekipler, yaptığı kontrolde Yayla'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Murat Yayla'nın cansız bedeni, incelemelerin ardından Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haberin Devamı

Maltepede yüzmek için denize girdi, boğularak hayatını kaybetti

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Maltepe#Murat Yayla#Boğulma

BAKMADAN GEÇME!