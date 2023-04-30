Maltepe'de yürüyüş yapan Bakan Kurum gençlerle basketbol oynadı

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Maltepe Sahil’de gençlerle birlikte önce yürüyüş yaptı, ardından bilgi yarışması sonrası basketbol oynadı. Gençlerle hatıra fotoğrafı çektiren Bakan Kurum, daha sonra ‘Genç Karavan Buluşması’ etkinliğinde gençlerle sohbet etti.

"SİZLER BİZİM GELECEĞİMİZSİNİZ, GELECEĞİMİZİ EMANET EDECEĞİMİZ YAVRULARIMIZSINIZ’’

Genç Karavan Buluşması’nda gençlerle buluşan Bakan Kurum, “Maltepe'nin gençleri burada mı? Sultan Fatih'in torunları burada mı? Akşemseddin'in evlatları burada mı? Hepinizi öpüyorum, sevgiyle kucaklıyoruz. Sizler bizim geleceğimizsiniz, geleceğimizi emanet edeceğimiz yavrularımızsınız. Bizim de bütün mücadelemiz sizler için, sizlere daha iyi bir gelecek sunabilmek için, 21 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, şehirlerimizi baştan aşağı ihya etmek için mücadele ediyoruz. Bir taraftan afetler oluyor, o afetler de milletimizin yanında oluyoruz. Gençliğimizin orada ailelerimizin yeni yaşamının resmini çiziyor. Ve o evlerimizi sıcak yuvalarımızı hızlı bir şekilde inşa etmeye çalışıyoruz. Çevremizi, doğamızı işte burada ailelerimizin güvenle yaşayacağı alanların inşası için koşturuyoruz. Ve istiyoruz ki her ilimizde kişi başı yeşil alan en az 15 metrekare olsun. Bu kapsamda İstanbul'umuzda tam 48 tane millet bahçesi yapıyoruz ve 18 milyon metrekare büyüklüğe sahip. Yani buradaki her bir gencimiz için 1 metrekare ilave yeşil alan kazandırıyoruz. 81 ilde, 81 milyon metrekare hedefiyle yola çıktık. Bu anlayışla çalışmalarımızı yürütüyoruz. İşte bu millet bahçelerine şimdi bir yenisi daha ekleniyor." diye konuştu.

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"145 BİN 300 AĞAÇ DİKTİK’’

Bakan Kurum, şunları kaydetti: ’’İstanbul Atatürk Havalimanı millet bahçesini açıyoruz. Ve o millet bahçemiz 8 Mayıs itibariyle ilk etabı İstanbullu kardeşlerimize gençlerimize hizmet verecek ve orada tıpkı yeşil alanların içinde burada olduğu gibi tüm sosyal donatılarıyla birlikte kardeşlerimiz vakit geçirecek. Gençlerimiz eğlenecek, bisiklete binecek, yürüyüş yapacak, spor yapacak. Aileleriyle birlikte hoş vakit geçirecek. Hani onlar diyorlardı ya, 'Buraları Katarlılara satacaklar, buraları Araplara verecekler, buralara rantsal dönüşüm yapacaklar.' Binaları dikiyorlar diyorlardı, ya biz dikmedik ama ne diktik biliyor musunuz? 145 bin 300 ağaç diktik. Ve o projemizin ilk etabını inşallah 8 Mayıs itibariyle tüm İstanbullu kardeşlerimize kazandırıyoruz. Tabii orada biliyorsunuz bizim gençliğimizle birlikte 6 yıldır düzenlediğimiz Teknofest fuarları var. Büyük teknoloji sanayi savunma ülkemizdeki işte Togg'umuzu, Altay tankımızı yine Atak helikopterimizi, TCG Anadolu gemimizi İHA ve SİHA'mızı üreten tüm firmalarımızla 6 yıldır biz orada ne yapıyoruz? Gençlerimizle Teknofest gençliğiyle birlikte fuarlar düzenliyoruz. Ve işte bu yıl da büyük bir coşkuyla Teknofest Fuarı'mız gençlerimizle bir araya geldi. Biliyoruz ki sizler Yunus Emre'nin diliyle konuşan, Fatih'in cesaretiyle Mevlana'nın gönlüyle herkesi kucaklayan gençliksiniz. Sizler ecdadımızın torunlarısınız. Bizim geleceğimizsiniz. İstikbalimizsiniz. Ve biliyoruz ki sizler daha iyisini yapacaksınız. Bizim de bütün çabamız sizlere daha iyi bir gelecek sunabilmek.’’

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"BURADA DA GENÇLERİMİZLE BİR ARAYA GELMEK BİZİ ÇOK MUTLU ETTİ’’

Gençlerle basketbol maçı sonrası konuşan Bakan Kurum, ’’Biz de gençliğimizde basketbol sahasında böyle spor yapardık, sevdiğimiz arkadaşlarımızla birlikte. O günlerimi hatırladım. Orada gidip işte yani çeşmeden su içerek yorulur, terlerdik. O günleri hiç unutamıyoruz. Burada da gençlerimizle bir araya gelmek bizi çok mutlu etti. O günleri hatırladık. Bütün amacımız, hedefimiz o. Tabii gençler çok iyi oynuyorlar. Bizim takımda biraz iyiydi, torpilliydik. Karşı takımı yendik. Ama dostluk kazandı, barış kazandı. Ben tüm gençlerimize çok teşekkür ediyorum. Derbi maçı ise 1-1 iki takımımıza da başarılar diliyoruz. İkisi de İstanbul'umuzun güzide takımlarından. Beşiktaş'ımız, Galatasaray'ımız, Fenerbahçe'miz. Yine İstanbul'da Başakşehir'imiz var, Ümraniye'miz var, Eyüpspor'umuz, Pendikspor'umuz, Tuzla, hepsi güzel bir mücadele veriyorlar. Gençliğin yüzyılı, sporcu yüzyılı olacak. Gençlerimiz bu manada işte burada görüyoruz. Spor yapıyorlar, basketbol oynuyorlar, futbol oynuyorlar. Hak eden kazansın diyorum. Dostluk kazansın diyorum. Çok teşekkür ediyorum’’ dedi.

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