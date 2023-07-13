Maltepe'de yol verme kavgası: Darbetti, aracının camlarını patlattı

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Olay gece saat 01.00 sıralarında Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde karşılaşan 2 araç sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma yumruklu kavgaya dönüştü.

Taraflardan biri, tartıştığı araç sürücüsüne yumruklar savurdu. Darbedilen sürücü, olay yerine gelen arkadaşının aracına binerek uzaklaştı.

Diğer sürücü ise darbettiği şahsın kaçmasıyla cadde üzerinde bıraktığı aracın camlarını patlattı, aynalarını kırdı. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.