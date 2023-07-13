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Maltepe'de yol verme kavgası: Darbetti, aracının camlarını patlattı

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#Maltepe#Darp#Yol Verme Kavgası
Maltepede yol verme kavgası: Darbetti, aracının camlarını patlattı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2023 09:59

İstanbul Maltepe'de iki sürücü arasında yol verme kavgası çıktı. Taraflardan biri, tartıştığı sürücüyü darbetti. Darbedilen sürücü bir başka arkadaşının aracıyla olay yerinden uzaklaştı. Tartıştığı araç sürücüsü ise darbettiği sürücünün cadde üzerinde bıraktığı aracın camlarını patlattı, aynalarını kırdı.

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Olay gece saat 01.00 sıralarında Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde karşılaşan 2 araç sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma yumruklu kavgaya dönüştü.

Taraflardan biri, tartıştığı araç sürücüsüne yumruklar savurdu. Darbedilen sürücü, olay yerine gelen arkadaşının aracına binerek uzaklaştı.

Diğer sürücü ise darbettiği şahsın kaçmasıyla cadde üzerinde bıraktığı aracın camlarını patlattı, aynalarını kırdı. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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#Maltepe#Darp#Yol Verme Kavgası

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