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Maltepe'de yol verme cinayeti... Korkunç olayda yeni görüntüler: 30 kişi gözaltında

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#Maltepe#Cinayet#Yol Verme Kavgası
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2023 12:41

İstanbul Maltepe'de motosikleti kurye, yol verme yüzünden tartıştığı 3 kişiye çalıştığı pideciden aldığı bıçak ve satırla saldırdı. Saldırıda, Kadir Gülsuyu hayatını kaybetti, Ö.G., ve E.G. ise yaralandı. Korkunç olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıkarken 30 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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Olay, dün saat 18.00 sıralarında, Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; bir pidecide çalışan motosikletli kurye, trafikte yol verme yüzünden 3 kişinin kendisine silah çekmesi üzerine olay yerinden uzaklaştı. Hızla çalıştığı pideciye giden kurye, bıçak ve satır alarak 3 kişinin yanına döndü. Elindeki bıçak ve satırla tartıştığı kişilere saldırdı.

Saldırıda, 3 kişiden Kadir Gülsuyu hayatını kaybetti, Ö.G., ve E.G. ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralılardan birinini durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerine çok sayıda Özel Harekat ve Çevik Kuvvet polis sevk edildi. Olayla ilgili 30 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Olay anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

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#Maltepe#Cinayet#Yol Verme Kavgası

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