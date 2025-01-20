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Maltepe'de yol kenarında bir kişinin cansız bedeni bulundu

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#İstanbul#Maltepe#İstanbul Haberleri
Maltepede yol kenarında bir kişinin cansız bedeni bulundu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2025 16:26

Maltepe'de yol kenarındaki ağaçlık alanda 1 kişi ölü bulundu. Cenaze ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Olay dün gece 23.30 sıralarında Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yol kenarındaki ağaçlık alanda hareketsiz yatan birinin olduğunu görenler durumu ihbar etti. Bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde, ağaçlık alanda bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Maltepede yol kenarında bir kişinin cansız bedeni bulundu

Polis ekipleri, bölgede olay yeri inceleme çalışması yaptı. Hayatını kaybeden kişinin Mehmet Karabulut(33) olduğu tespit edildi. Yapılan ilk kontrollerde, Karabulut'un bedeninde herhangi bir darp ya da yara izine rastlanılmadığı öğrenildi. Cenaze, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 

 

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#İstanbul#Maltepe#İstanbul Haberleri

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