Maltepe'de uyuşturucu satıcılarının 'zula evine' operasyon

#Maltepe#Uyuşturucu Operasyonu#Gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2026 12:02

Maltepe’de uyuşturucu sattığı tespi edilen şüphelilerin evine düzenlenen operasyonda, biri 18 yaşından küçük olmak üzere 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 1 kilo 144 gram uyuşturucu madde ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği ekipleri, Yeni Mahalle Kaşmir Sokak’ta bir araçtan uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan saha çalışmalarında 34 HDN 767 plakalı otomobilde uyuşturucu satışı yapıldığını belirleyen ekipler, araçta bulunan A.Ö. ve Y.K.’yı gözaltına aldı. Şüphelilerin üst aramasında ve araçta yapılan aramalarda yaklaşık 2 kilogram uyuşturucu madde ile satıştan elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi.

‘ZULA EVİ’NE OPERASYON

Şüphelilerin emniyetteki sorgularında Orhangazi Mahallesi Sağnak Sokak’ta bulunan iki evi 'zula evi' olarak kullandıkları ve 34 PLP 018 plakalı aracı da uyuşturucu ticaretinde değerlendirdikleri tespit edildi. Belirlenen evlere düzenlenen operasyonda D.İ., A.K. ve Z.S. de gözaltına alındı. Ev ve araçta yapılan aramalarda 1 kilo 142 gram uyuşturucu madde, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, satışa hazır paketlenmiş uyuşturucu maddeler, hassas terazi, 7 cep telefonu ile 275 bin lira ve 20 euro ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden D.İ.’nin 5 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve arandığı belirlendi. D.İ., A.Ö., Z.S. ve A.K.’nin emniyetteki işlemleri sürerken, 18 yaşından küçük olan Y.K.’nın ifadesinin Maltepe Çocuk Büro Amirliği’nde alındığı öğrenildi. Şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.
