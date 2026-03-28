Maltepe'de trafikte tartıştığı sürücüye saldıran kişiye para cezası

#Maltepe Trafik#Motosiklet Sürücüsü#Para Cezası
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2026 22:13

Maltepe'de trafikte tartıştığı sürücüye saldırıp, aracına zarar veren kişiye 180 bin lira para cezası verildi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bir motosiklet sürücünün trafikte tartıştığı kamyonet şoförüne saldırıp, aracının camını kaskla kırdığı anlara ilişkin sosyal medya paylaşılan görüntülere yönelik çalışma yaptı.

Yapılan çalışmada, görüntülerde yar alan araç sürücülerinin S.A ve E.Ü. olduğu tespit edildi.

Motosiklet sürücüsü S.A'ya Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" maddesinden 180 bin lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca S.A'nın ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu, aracı da 60 gün süreyle trafikten men edildi.

S.A. hakkında adli işlem başlatıldı.

