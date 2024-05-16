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Maltepe'de şüpheli ölüm! Alzheimer hastası yaşlı adam bodrum katındaki kuyuda ölü bulundu

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#Maltepe#Mustafa Kal#Yaşlı Adam
Maltepede şüpheli ölüm Alzheimer hastası yaşlı adam bodrum katındaki kuyuda ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2024 00:55

Maltepe'de alzheimer hastası yaşlı adam 4 katlı binanın bodrum katındaki su kuyusunda ölü bulundu. Suyun tahliyesinin ardından kuyudan çıkarılan yaşlı adamın cesedi otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

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Olay, Maltepe Cevizli Mahallesi Bağımsızlık Caddesi üzerinde yaşandı. Binanın bodrum katından gelen kötü koku üzerine bina sakinleri bodrum katındaki su kuyusuna indi. Kuyunun kapağının açılmasıyla su dolu kuyunun içinde yaklaşık 5 gündür alzheimer hastası Mustafa Kal'ın (70) bedeniyle karşılaşan bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve Maltepe Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin incelemeleri sonucunda yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri bölgeye güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Yaşlı adamın cesedinin kuyudan çıkarılması için ekipler tahliye çalışması başlattı.

Suyun tahliyesinin ardından kuyudan çıkarılan yaşlı adamın cesedi otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

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#Maltepe#Mustafa Kal#Yaşlı Adam

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