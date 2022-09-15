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Maltepe'de su borusu patladı: 60 metreye ulaştı

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#Su Borusu#Maltepe#İSKİ
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2022 11:30

Maltepe'de İSKİ ekiplerinin çalışması sırasında su borusunu patladı. Tazyikli su metrelerce havaya yükselirken, bazı iş yerlerinin suyu kesildi. 

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Olay, saat 09.00 sıralarında Çınar Mahallesi, Adnan Kahveci Bulvarı üzerinde meydana geldi. İSKİ ekipleri kaldırımda çalışma yaptığı sırada, su borusu patladı. Patlamanın etkisiyle su metrelerce yükseldi. Su borusunun patlamasıyla cadde sular içinde kaldı. Caddedeki bazı iş yerlerinin ise suyu kesildi.

Maltepede su borusu patladı: 60 metreye ulaştı

"50-60 METRE YÜKSELDİ" 

Esnaf Ömer Faruk Demir, "Orda çalışma yapıyorlardı. Eski bir çalışma herhalde. Sularımız kesildi. Mağduruz. Bulaşıklar öyle kaldı. 50- 60 metre yükseldi. Hemen üzerini kapattılar. Araçların üzeri su oldu. Yolu da su bastı" dedi. 

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#Su Borusu#Maltepe#İSKİ

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