Maltepe'de şoke eden anlar! Milyonluk otomobiliyle refüje çıktı

Olay önceki gün Maltepe'de bir oto yıkamacı önünde meydana geldi. Yıkamacıdan çıkan lüks otomobilin sürücüsü aniden gaza yüklenince direksiyon hakimiyetini kaybetti. Milyonluk otomobil refüje çıkarak ters yöne doğru döndü. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. Bir anda gaza basan sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ve aracın refüje çıkması bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.