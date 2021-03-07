MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMaltepe'de şoke eden anlar! Milyonluk otomobiliyle refüje çıktı
GeriGündem Maltepe'de şoke eden anlar! Milyonluk otomobiliyle refüje çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
DHA
Haber Giriş: 07.03.2021 - 14:29 | Son Güncelleme:

Maltepe'de şoke eden anlar! Milyonluk otomobiliyle refüje çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Maltepe'de bir oto yıkamacıdan çıkan sürücü, milyonluk otomobiliyle kaza yaptı. Bir anda gaza basan sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ve aracın refüje çıkması bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. 

Olay önceki gün Maltepe'de bir oto yıkamacı önünde meydana geldi. Yıkamacıdan çıkan lüks otomobilin sürücüsü aniden gaza yüklenince direksiyon hakimiyetini kaybetti. Milyonluk otomobil refüje çıkarak ters yöne doğru döndü. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. Bir anda gaza basan sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ve aracın refüje çıkması bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi