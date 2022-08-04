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Ä°ddiaya gÃ¶re, Feyzullah Mahallesi Esenler Sokak'ta yaÅŸayan Damla ve Ã–zgÃ¼r Batan Ã§ifti baÅŸka hayvanseverlerle birlikte besledikleri kediler nedeniyle sokak sakinleri tarafÄ±ndan belediyeye ÅŸikayet edildi. Belediye ekipleri ÅŸikayete dayanarak, 30 Temmuz gÃ¼nÃ¼ sabah saatlerinde Ã§iftin kediler iÃ§in koyduÄŸu sokaktaki kulÃ¼beleri kaldÄ±rdÄ±. KulÃ¼belerin kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyan Batan Ã§ifti bazÄ± hayvanseverlerle birlikte sokaÄŸa gitti. Sokakta kedilerden rahatsÄ±z olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yleyen sokak sakinleri ve esnafla aralarÄ±nda tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. Batan Ã§ifti ile bazÄ± hayvanseverler, tartÄ±ÅŸma sÄ±rasÄ±nda sokak sakinleri ve esnaf tarafÄ±ndan darbedildiklerini iddia etti.

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"HAYVANLARI KORUYUP ONLARI BESLEDÄ°ÄžÄ°MÄ°Z Ä°Ã‡Ä°N BÄ°ZÄ° DARBETTÄ°"

EÅŸiyle birlikte darbedildiÄŸini sÃ¶yleyen Damla batan, "Burada hayvanlarÄ± besleyen bir gÃ¶nÃ¼llÃ¼yÃ¼m. Kedilerin kulÃ¼belerinin alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrendim. EÅŸimle birlikte gelerek bakmak istedik. Esnafla konuÅŸurken birdenbire saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±k. HayvanlarÄ± koruyup onlarÄ± beslediÄŸimiz iÃ§in iÃ§lerinden biri bizi darbetti. Bahaneleri de kedilerden rahatsÄ±z oluyorlarmÄ±ÅŸ. Kedilerde pire varmÄ±ÅŸ. Bu kediler 5-6 senedir burada. Kedilerin burada olmasÄ±ndan bazÄ± insanlar ÅŸikayetÃ§i. Kedileri dÃ¼zenli beslediÄŸim iÃ§in ben ve eÅŸim darbedildik. Bana saldÄ±ranlarÄ± tanÄ±mÄ±yorum. Daha Ã¶nce hiÃ§ gÃ¶rmedim. Para cezasÄ±nÄ± Ã¶deyecekleri iÃ§in ÅŸikayetÃ§i olmadÄ±m. BarÄ±naklar kalktÄ±. Mahallede bir arkadaÅŸÄ±mÄ±z baÅŸka kulÃ¼be getirdi" dedi.Â

"ESNAF HAYVANLARIN GÃ–Z ZEVKÄ°NÄ° BOZDUKLARINI DÄ°LE GETÄ°RDÄ°LER"

Damla Batan gibi darbedildiÄŸini iddia eden Ebru Palaska da, "Buradaki bÃ¼tÃ¼n hayvanlarÄ± kendimiz besliyoruz. Mama ve kulÃ¼belerini biz temin ediyoruz. Kimsenin bize bir desteÄŸi olmuyor. Burada oturanlar, Ã§evre esnaf hayvanlarÄ±n gÃ¶rsel gÃ¶z zevkini bozduklarÄ±nÄ± dile getirdiler. HayvanlarÄ± buradan kaldÄ±rarak ÅŸikayetÃ§i olacaklarÄ±nÄ± sÃ¶ylediler. BurasÄ± senelerdir hayvanlarÄ±n sokaÄŸÄ±. Belediye Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± buranÄ±n temizliÄŸini dahi yapmÄ±yorlar. BuranÄ±n temizliÄŸini de biz yapÄ±yoruz. Buradaki halk buradaki alkol ÅŸiÅŸelerinden rahatsÄ±z olmuyor da buradaki dilsiz hayvanlardan mÄ± rahatsÄ±z oluyorlar. AÄŸÄ±zlarÄ± var, dilleri yok. Hakaretler, tehditler. Mahallede oturan esnaf, bina sakinleri birleÅŸip kulÃ¼beleri kaldÄ±racaklarÄ±nÄ± sÃ¶ylediler. O sabah da kulÃ¼beleri kaldÄ±rdÄ±lar. Ãœzerlerimize yÃ¼rÃ¼dÃ¼ler. Damla hanÄ±mÄ±n Ã¼zerine yÃ¼rÃ¼yÃ¼p eÅŸini yumrukladÄ±lar. Damla hanÄ±mÄ±n saÃ§Ä±nÄ± Ã§ektiler. O kargaÅŸada ben de darbedildim" diye konuÅŸtu.