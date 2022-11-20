Maltepe'de sokak köpeğini tüfekle vurdu

Haberin Devamı

Olay, geçen çarşamba günü saat 11.30 sıralarında Büyükbakkalköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, off-road yarışçısı Nihat Keskin'e ait tamir atölyesinin yanında barakası bulunan Sadık K. atölye etrafında dolaşan sokak köpeğine tüfekle ateş etti. Ayakta duramayan köpek çalılıkların içine düştü. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Şüpheli Sadık K. gözaltına alınırken yaralı köpek, Maltepe Belediyesine bağlı veterinerlik ekibi tarafından götürülerek tedavi altına alındı.

"GÜZEL BİR KÖPEKTİ ZARARSIZDI"

Nihat Keskin, "Türkiye Offroad Şampiyonası'nda yarışıyoruz, sporcuyum aynı zamanda. Ben yoktum dışarıda işlerim vardı. Yeğenim aradı 'köpeği vurdu' dedi. Durdum kaldım nasıl olabilir dedim. Sonra bana görüntüleri attı. Görüntüleri izledim şok oldum, inanamadım. İnsanlık dışı bir şey bu. Belediyenin kısırlaştırıp saldığı köpeklerdendi. Geliyordu burada bizim Belçika kurdumuzla oynuyordu. Onunla arkadaşlık ediyordu gelip gidiyordu. Güzel bir köpekti. Zararsızdı" dedi.

Haberin Devamı

"KULAĞIMA HALA HAYVANIN ÇIĞLIK SESLERİ GELİYOR"

Nihat Keskin'in birlikte yarıştığı Yasemin Biber Toker ise, "2006 yılından beri Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nda lisanslı off-road yarışçısıyım. Birçok şampiyonluklarımız var. Bugün çok üzücü bir olay yaşadık atölyemizde. Burası bizim modifiye atölyemiz. Nihat Keskin ile beraber yarışmaktayım. Atölye de onun. Bizim hayatımızda olmayan bir unsur yaşandı bugün. Hepimiz şoktayız bundan dolayı. Bugün bana da telefon geldi. Şok oldum, çok üzüldüm. Kulağıma hala hayvanın çığlık sesleri geliyor. Buna bir dur demek gerekiyor" diye konuştu.

"ŞİDDETİN BOYUTU GİT GİDE ARTIYOR"

Şüphelinin daha önce de atölyeye zarar verdiğini söyleyen Toker, "Bununla ilgili 5 kere daha şikayette bulunmuştuk. Ama artık bu son nokta oldu. Şiddetin boyutu git gide artıyor. Köpeğin başına gelen bizim son noktamız oldu. Ne yapmak istediğini de anlamış değiliz. Düşünüyoruz, bize mi kızdı da bunu yaptı. Niye bunu yaptı. Beslediğimiz köpekler bunlar. Atölyemizin gelen giden köpekleri. Serdar Keskin birebir oradaydı. O da zaten bizim atölyenin köpeğini dışarı çıkarıyor. Bir metre arkasından ateş ediliyor. Tüfekle ateş edilmiş. Bu bize de gelebilirdi. İzlediğimiz kadarıyla köpek diğer köpek ile anlaştığı için yanından geçerken demek ki takip etmiş yanında gelmiş. Biraz set farkından dolayı mesafesi yüksekte kalmış. Köpeğe ateş edince biraz durabilmiş sonra devrilmeye başlamış. Arabayla yanında duruyor. Üstünden de geçmiş olabilir köpeğin" dedi.

Haberin Devamı

"BİZİM BAŞIMIZA DA HERHANGİ BİR ŞEY GELEBİLİR"

Konuşmasına devam eden Toker, "Hemen 155'i aradım. Sağ olsunlar destek sağladılar hemen. Olay yerine ekip gönderildi. Veteriner geldi. Veterinerde şu an ama durumu ağır gözüküyor. Saldırganın gözaltında olduğunu öğrendik. Ne olacak bilmiyorum ama bu yaşanabilecek en korkunç anlardan bir tanesi. Şüpheliyi tanıyoruz. Burada ev sahipliği yaptığını düşündüğümüz bir kişiydi. O da ev sahibi değilmiş buraya çöreklenen biriymiş. Bunu da öğrenmiş olduk. Biz de 6 yıldır kendisine kira veriyorduk. İş karmakarışık bir hale dönüştü. Şikayetçiyiz. Sonucun buralara kadar gelmesi, caniliğinin bu kadar yükselmesi bizi de korkutuyor. Bizim başımıza da herhangi bir şey gelebilir. Bunun endişesini de taşır hale geldik" şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Sadık K.'nın elinde tüfekle yürüdüğü, ağaçların arasında bulunan köpeğe tüfeği doğrulttuğu görülüyor. Bu sırada diğer sokak köpeği kaçarken Sadık K., otomobiliyle can çekişen köpeğin yanına geliyor ve daha sonra olay yerinden ayrılıyor. Yaralı köpek ise güçlükle ilerledikten sonra çalılığın içerisine düşüyor.