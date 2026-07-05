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Maltepe'de restoranda yangın

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Maltepe#Restoran Yangını
Maltepede restoranda yangın
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2026 11:46

İstanbul Maltepe'deki bir restoranda çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki müdahalesi sürüyor.

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CNN TÜRK Muhabiri Ümit Uzun, olaya ilişkin ayrıntıları şu şekilde anlattı:

Maltepe'de, İstanbul Maltepe'de Fındıklı Mahallesi'nde bir restoranda yangın çıkıyor. Öyle ki bu yangın hızla büyüyor ve tüm restoranı sarıyor. Öyle ki yoğun dumanlar hakim o yangının çıktığı restoranda. Bir yandan da itfaiye ekiplerinin müdahalesi var. Çok sayıda itfaiye ekibi hemen hızlıca bu noktaya geldi ve restorandaki yangına, alevlere müdahale sürüyor. 

Maltepede restoranda yangın

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Restoranın büyük bölümünün ağır hasar aldığını, ağır hasar gördüğünü bu yangında söyleyelim. Yoğun dumanlar yükseliyor. Bir yandan da itfaiye ekipleri müdahale ediyor dedik. Bu müdahale sürüyor. Henüz yaralı ya da ölü bilgisi yok. Sadece itfaiye ekiplerinin yoğun bir müdahalesi var. Restoranda tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangın, etkisi yangının etkisi devam ediyor ama itfaiye ekipleri de bir süre sonra kontrol altına alacaktır. Çünkü epeydir de bir müdahale söz konusu. Ama dediğimiz gibi Maltepe'deki bu yangının çıktığı restoran tamamen kullanılamaz hale geldi.

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#İstanbul#Maltepe#Restoran Yangını

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