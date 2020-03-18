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Murat KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 18.03.2020 - 13:53,Son Güncelleme:/

Maltepe'de restoran alev alev yandı

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Maltepe'de restoran alev alev yandı
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MALTEPE'de bir restoranda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yerinde çalışanların fark etmesiyle facianın eşiğinden dönüldü.

Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan bir restoranda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Saat 12.30 sıralarında yangını fark eden mutfak çalışanları ve garsonlar hemen dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alev alev yanan restorana itfaiyenin müdahalesi yaklaşık bir saat sürdü. Olayda herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, restoranda büyük çapta hasar meydana geldi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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