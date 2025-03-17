Maltepe'de patronunun odasına gizli kamera yerleştirdi! Yakalanınca patronunu öldürmeye çalıştı

Haberin Devamı

Olay, Maltepe'de Esenkent Mahallesi'nde bulunan bir lojistik firmasında saat 10.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, firmada özel güvenlik olarak çalışan İlker K., patronu Fehmi K.'nın odasına gizlice dinleme ve görüntü alma cihazı yerleştirdi. Odasına yerleştirilen cihazı sonradan fark eden Fehmi K. ise yaptığı araştırmada bu cihazı İlker K.'nın yerleştirdiğini tespit etti.

İlker K.'yı odasına çağıran Fehmi K., yaptığının yanlış olduğunu ve kendisini işten çıkaracağını söyledi. Bunun üzerine İlker K., Fehmi K.'yı silahla öldüreceğini söyleyerek hakaretlerde bulundu ve iş yerinden ayrıldı.

Haberin Devamı

Yaşananlar üzerine Fehmi K. polisi arayarak durumu anlattı. ‘Silahlı tehdit' ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, Fehmi K.'nın odasına geçerek olay ile ilgili bilgi almaya başladı. Polislerden kısa süre sonra silahıyla iş yerine gelen İlker K., Fehmi K.'nın odasına doğru yöneldi. Silahlı şahsın odadan içeri girmemesi için kapı polisler ve Fehmi K. tarafından kapatıldı.

KAPIYA 10 EL ATEŞ AÇTI

Bunun üzerine İlker K., kapıya doğru yaklaşık 10 el ateş açtı. Olay yerine takviye polis ekipleri, özel harekat polisleri ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaşanan kısa süreli arbedenin ardından şahıs, polisler tarafından gözaltına alındı.

Şahsın ateşlediği kurşunlar iş yerinin camına isabet ederken, olayda yaralanan ya da ölen olmadı. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.