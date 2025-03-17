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Maltepe'de patronunun odasına gizli kamera yerleştirdi! Yakalanınca patronunu öldürmeye çalıştı

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#Maltepe#Gizli Kamera#Silahlı Saldırı
Maltepede patronunun odasına gizli kamera yerleştirdi Yakalanınca patronunu öldürmeye çalıştı
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2025 13:44

İstanbul Maltepe'de bir lojistik firmasında özel güvenlik olarak çalışan İlker K., patronu Fehmi K.'nın odasına gizlice dinleme ve görüntü alma cihazı yerleştirdi. Odasındaki cihazı fark eden patron, cihazı yerleştiren çalışanına işten çıkaracağını söylemesi üzerine İlker K. silahını alıp iş yerine geldi. Patronunun odasına yönelen İlker K., kapının patron ve polisler tarafından kapatılması nedeniyle kapıya 10 el ateş açtı. Saldırgan İlker K. polis tarafından olay yerinde gözaltına alındı.

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Olay, Maltepe'de Esenkent Mahallesi'nde bulunan bir lojistik firmasında saat 10.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, firmada özel güvenlik olarak çalışan İlker K., patronu Fehmi K.'nın odasına gizlice dinleme ve görüntü alma cihazı yerleştirdi. Odasına yerleştirilen cihazı sonradan fark eden Fehmi K. ise yaptığı araştırmada bu cihazı İlker K.'nın yerleştirdiğini tespit etti.

İlker K.'yı odasına çağıran Fehmi K., yaptığının yanlış olduğunu ve kendisini işten çıkaracağını söyledi. Bunun üzerine İlker K., Fehmi K.'yı silahla öldüreceğini söyleyerek hakaretlerde bulundu ve iş yerinden ayrıldı.

Maltepede patronunun odasına gizli kamera yerleştirdi Yakalanınca patronunu öldürmeye çalıştı

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Yaşananlar üzerine Fehmi K. polisi arayarak durumu anlattı. ‘Silahlı tehdit' ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, Fehmi K.'nın odasına geçerek olay ile ilgili bilgi almaya başladı. Polislerden kısa süre sonra silahıyla iş yerine gelen İlker K., Fehmi K.'nın odasına doğru yöneldi. Silahlı şahsın odadan içeri girmemesi için kapı polisler ve Fehmi K. tarafından kapatıldı.

Maltepede patronunun odasına gizli kamera yerleştirdi Yakalanınca patronunu öldürmeye çalıştı

KAPIYA 10 EL ATEŞ AÇTI

Bunun üzerine İlker K., kapıya doğru yaklaşık 10 el ateş açtı. Olay yerine takviye polis ekipleri, özel harekat polisleri ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaşanan kısa süreli arbedenin ardından şahıs, polisler tarafından gözaltına alındı.

Şahsın ateşlediği kurşunlar iş yerinin camına isabet ederken, olayda yaralanan ya da ölen olmadı. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Maltepede patronunun odasına gizli kamera yerleştirdi Yakalanınca patronunu öldürmeye çalıştı

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#Maltepe#Gizli Kamera#Silahlı Saldırı

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