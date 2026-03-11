×
Maltepe'de park halindeki 3 araç yandı

Güncelleme Tarihi:

#Maltepe#Araç Yangını#İtfaiye Müdahalesi
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2026 07:36

İstanbul'un Maltepe ilçesinde park halindeki 3 araçta çıkan yangın söndürüldü.

Fındıklı Mahallesi Fırat Sokak'ta park halindeki ev taşıma ve nakliye firmasına ait minibüs ve asansörlü çekici kamyonet, bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede iki aracın tamamını saran alevler, park halindeki başka bir otomobile sıçradı.

Maltepede park halindeki 3 araç yandı

Ekipler, bir saat süren çalışma sonucunda yangını söndürdü.

Yanan araçlar, çekici vasıtasıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

Olay yerinde boş benzin bidonu bulunması üzerine kundaklanma şüphesiyle çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

