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Maltepe'de oturduğu evi ateşe verdi

#Maltepe#Gözaltı#Evi Yaktı

Maltepe'de uyuşturucu madde bağımlısı olduğu öğrenilen bir kişi, oturduğu evi ateşe verdi. Evdeki astım ve kalp rahatsızlığı olan baba ise yangın sırasında polis ekipleri tarafından dışarı çıkartıldı. Şüpheli gözaltına alındı.

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Esenkent Mahallesi, Göksun Sokak'ta bulunan iki katlı evde saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. İddiaya göre madde bağımlısı olduğu öğrenilen Serkan Hatun oturduğu evi ateşe verdi. O sırada astım ve kalp rahatsızlığı bulunan baba Fahri Hatun'da evdeydi. Dumanların evi kaplaması üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri ve mahalle sakinleri Fahri Hatun'u dışarı çıkardı. Hatun'a ambulansla hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekipleri yanan eve müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Evi ateşe verdiği iddia edilen Hatun polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor. 

Maltepede oturduğu evi ateşe verdi

"BABASI DAHA ÖNCE KALP KRİZİ GEÇİRMİŞTİ"

Köpeklerinin sesinden dolayı sokağa çıktığını belirten mahalle sakini Mine Oy, "Duman vardı içeride. Babası daha önce kalp krizi geçirmişti. Çocuk da sinir anında çakmağı mı çaktı bilmiyorum." dedi.

Maltepede oturduğu evi ateşe verdi

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