Maltepe'de otomobille bariyer arasında kalan motosikletli yaralandı

Kaza D-100 Karayolu İdealtepe mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi. Kadıköy istikametine giden 34 CHJ 962 plakalı motosikletli, iddiaya göre Fatih Akça'nın kullandığı 09 AAK 587 plakalı otomobil ile bariyerler arasında kaldı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet yola savruldu. Motosikletten düşen sürücü ise sürüklenerek orta refüjdeki yeşillik alanda durabildi. Sürücünün yardımına diğer sürücüler koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Yardıma gelen başka motosiklet sürücü yaralının başının altına kaskını koyduktan sonra su verdi. Diğer sürücüler yola savrulan motosikleti kaldırarak başka bir kazanın yaşanmaması için önlem aldı. Ayağından yaralanan sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Sedyeye konulan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Fatih Akça ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı. Bir görgü tanığı "Otomobil ile bariyerler arasında kaldı. Motordan düşerek yaralanıyor. Biz de yardıma geldik" diye konuştu.