Maltepe'de otomobil taklalar atarak 3 araca çarptı

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Kaza, Başıbüyük Mahallesi Başıbüyük-Samandıra yolunda saat 09.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Maltepe istikametine ilerleyen Emre Varol Güneş yönetimdeki 34 BZJ 232 plakalı cip aynı istikamette ilerleyen Erol Şişman 46 NA 988 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç takla atarak karşı şeritten gelen 3 araca çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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