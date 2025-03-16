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Maltepe'de otomobil takla attı: 4 yaralı

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#Trafik Kazası#Maltepe#Otomobil
Maltepede otomobil takla attı: 4 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2025 07:25

Maltepe'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, yoldan çıkarak takla attı. Kazada yaralanan 4 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Kaza, saat 04.00 sıralarında Yalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan Abdultayyip Yaşar(20) yönetimindeki 34 BU 7952 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak takla attı. Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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#Trafik Kazası#Maltepe#Otomobil

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