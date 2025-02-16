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Maltepe'de otomobil köprünün ayağına çarptı

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#Maltepe#Kaza#Otomobil
Maltepede otomobil köprünün ayağına çarptı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2025 07:14

Maltepe, D-100 Karayolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, köprünün ayağına çarptı. Kazada ağır yaralanan sürücü Nurhak Kaygısız hastaneye kaldırıldı.

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Kaza, saat 05.30 sıralarında Maltepe D-100 Karayolu Gülsuyu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Nurhak Kaygısız'ın kullandığı 41 ABK 711 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önce yol kenarındaki duvara ardından köprü ayağına çarptı. Sürücü Nurhak Kaygısız, otomobilde sıkışarak yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri de araç içerisinde sıkışan Kaygısız'ı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerine gelen ambulansta ilk müdahalesi yapılan Kaygısız, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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#Maltepe#Kaza#Otomobil

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