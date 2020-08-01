Maltepe'de otluk alanda yangın

Maltepe'deki askeri alanda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor. Alınan bilgiye göre, ilçede bir askeri arazide otların tutuşması sonucu yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılırken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.



İtfaiye erlerinin yangını söndürme çalışması devam ediyor. Yangın sebebiyle oluşan yoğun duman çevre ilçelerden görülüyor.