Ramazan EĞRİ - Ali Kerem BENGİ - Gamze ŞİMŞEK / DHA
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Maltepe'de otluk alanda yangın
MALTEPE'de askeriyenin içindeki otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına müdahale etmek için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi devam ediyor.
Maltepe'deki askeri alanda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor. Alınan bilgiye göre, ilçede bir askeri arazide otların tutuşması sonucu yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılırken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye erlerinin yangını söndürme çalışması devam ediyor. Yangın sebebiyle oluşan yoğun duman çevre ilçelerden görülüyor.
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